Habitante de Argelia, Cauca, narra la tragedia ocurrida en el corregimiento de El Diviso, parte baja.



Una remoción en masa que se registró en la madrugada de este sábado sepultó una familia. Tres personas murieron y una sobrevivió. @UNGRD @PopayanCO @TwiterosCali pic.twitter.com/gofbB0fj1l — carlosaceron (@carlosaceron) April 25, 2020

Social Media

Piden ayuda para damnificados por deslizamiento en El Diviso, Argelia, Cauca.



Leer:https://t.co/GvBQnX3dqS pic.twitter.com/PtaVBaPaDH — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) April 27, 2020

#Cauca | Argelia está de luto. Vivienda fue sepultada por deslizamiento.



Hasta el momento según reporte de los organismos de socorro, tres personas murieron y otra resultó herida, luego que la vivienda en la que se encontraban, fue sepultada por un deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/bsmluXV5d9 — Caucano de Corazón (@CaucanoCorazon) April 26, 2020

At least 3 people have died in a landslide in Cauca Department, Colombia.A landslide caused by heavy rain struck in the municipality of Argelia in southern Cauca early on 25 April, 2020. One house was destroyed and others badly damaged. One person was injured.Torrential rain caused flash flooding in other parts of the department earlier this month. On 16 April, flood waters raged through the streets of Santander de Quilichao, causing damage to homes and material possessions.