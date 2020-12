© REUTERS/Kevin Lamarque

Byrne Murphy Chevy Chase, MD

Cary Patterson Texarkana, TX

On 27 November 2007, C-Span showed a Joe Biden Town Hall. A brief clip from that was posted online as "User Clip: Joe Biden 2007, Money in Politics", and here's my transcription from what I consider to be the most revealing (about Biden's values) part of it:



https://www.c-span.org/video/?c4817532/user-clip-joe-biden-2007-money-politics&start=3322



"User Clip: Joe Biden 2007, Money in Politics"



27 November 2007, Iowa Town Hall



(0:40-) "People who accept money [from lobbyists] aren't bad people. But it's human nature. You go out and bundle $250,000 for me, all legal, and then you call me after I am elected, and say "I would like to come and talk about something." You didn't buy me, but it's human nature, you helped me. I'm going to say, "Sure, come on in." ... What it does mean, it means that the front of the line is always filled by people whose pockets are filled, people who are special interests. Most of you are no part of any special interest."



He went on there to promise that if elected President he will change that, by campaigning constantly (AFTER winning the Presidency — not BEFORE) against the corrupt system which had made him President. He thinks that his audience will believe in the tooth-fairy, if only he tells them that the tooth-fairy exists and that he's it. The deceptive irrelevant line from all of the corrupt candidates is the same: "I'm the most electable one!" But corrupt people constantly lie, and nobody is actually certain whom the "most electable" one is; but that's really not even the question here. What the Democratic primaries are actually about isn't about beating Trump. He's not even a candidate in the Democratic primaries. They're not about 'beating Donald Trump', but instead about whom the person will be that's going to be running against Trump in the general election. The primaries won't be selecting the next President. They will only narrow the field of contenders, to two. Which two? That's the question here.



Of course, lots of Democrats think that any Democrat will be better than Trump. And lots of Republicans believe that Trump is better than any Democrat.

Some of the top owners of America's President-Elect Joe Biden are entirely secret because a corrupt U.S. Supreme Court, in the infamous 2010 Citizens United case , encouraged not only corruption but corruption that's entirely secret or "dark money." However, most of the individuals who purchased Biden to become the U.S. President did so under the previously existing laws, which require public reporting of their donations., but these are all via some sort of Political Action Committee or PAC, and therefore most are in conjunction with other billionaires and centi-millionaires, instead of entirely solo donations:— —Top Contributors, federal election data for Joe Biden, 2020 cycletotals include subsidiaries and affiliates.Contributor Total Bloomberg LP [Michael Bloomberg] $56,796,137 Future Forward USA [largely Dustin Moskowitz] $29,917,229 Priorities USA/Priorities USA Action [Hillary backers] $25,841,199 Asana [Moskowitz & Rosenstein] $21,937,902 Sixteen Thirty Fund [dark money] $19,874,655 Democracy PAC [George Soros] $19,000,000 Senate Majority PAC [Democratic billionaires] $12,371,874 American Bridge 21st Century [largely Soros] $10,260,573 Paloma Partners [Donald Sussman] $9,016,248 Euclidean Capital [James Simons] $7,006,805— —The 11th-largest (which will now be shown) happens to be not Democratic billionaires but Republican billionaires. However, Michael Bloomberg, the former Republican Mayor of NYC, was Biden's largest donor, and therefore could also be considered to be a Republican donor to Biden's campaign. Defending Democracy Together [Republican billionaires] $6,776,862In other words:Although the manicured PR for each of the two major Parties accentuates the ideological differences between the two, those differences have greatly decreased, except that on the U.S. Supreme Court the Republican 'Justices' are far-right (extremist conservatives) whereas the Democratic 'Justices' are centrist (liberals). None are, at all, progressives. Progressives don't exist on that Court. The numbers and natures of that Court's unanimous decisions make clear that no leftist jurist (progressive or otherwise) sits there. Whereas some billionaires are centrist and others are far-right, none are any sort of leftist. Nor does any leftist candidate for national political office receive any donation from any billionaire but only from poor and middle-class donors., and this has been documented in the only scientific studies that have been done of the subject . America is an aristocracy not a democracy.In addition to those and other donations that were made either entirely or mainly by particular billionaires, Biden's campaign utilized "bundlers," or well-connected wealthy individuals who invited other well-connected wealthy individuals to their private fund-raising parties for Biden's campaign; and the list that the Biden campaign assembled of all its bundlers who raised at least $100,000 for the campaign will be presented here. However, first will be noted the hostile reader-comments reactions when the early version of this list — which then was of bundlers who had raised at least $25,000 for the campaign — was made public at the Democratic Party website which is written and run by Taegan Goddard, "Political Wire," which headlined on 27 December 2019, prior even to the earliest of all the state primaries and caucuses, "Biden Discloses His Bundlers" , and the 36 reader-comments there were overwhelmingly hostile, such as "Gee Taegan, could you make it seem any more suspicious and improper?" Those readers were angry that a Democratic Party news-site would publish an indication that their Party utilizes the same corrupt practices that the Republican billionaires' Party does. They weren't grateful for the non-partisan information they had just received, but wanted it not to have been made public. No other news-site did publish it — only Goddard's site did. And, when, at the end of all of the campaigns the Biden organization issued its legally obligatory final financial reports, on 1 November 2020, neither Goddard nor any other news-site published it: "Once burned, twice shy," and Goddard didn't want to get "burned" again.So, here is that final list, of— (which list has never before been published, except at its source):— — "VOLUNTEER FUNDRAISERS" [listed on 1 November 2020]The following individuals have raised at least $100,000 for our campaign and affiliated joint fundraising committees:Name City, StateDaniel Abbasi Riverside, CTJamal Abdi Arlington, VAKevin Abel Atlanta, GAJoyce A. Aboussie Saint Louis, MOAlyson L. Abramowitz Sunnyvale, CAThomas Abt Cambridge, MAJerry Acker Huntington Woods, MIKaren R. Adler New York, NYMatthew L. Adler Miami Beach, FLMichael M. Adler Coral Gables, FLSara & Robert Adler Washington, DCIjaz Ahmad Old Westbury, NYMatthew Aks Washington, DCDavid Alberga La Jolla, CAAndrew Albertson Washington, DCJohn D. Aldock Bethesda, MDValerie Alexander Chicago, ILCounty Executive Angela Alsobrooks Upper Marlboro, MDRoger C. Altman New York, NYWa'el Alzayat Washington, DCJoyce Amico Aspen, COHady Amr Arlington, VAJennifer Anderson Los Angeles, CARobert Mailer Anderson San Francisco, CAPhilip Angelides Sacramento, CAMark Angelson New York, NYPaulette Aniskoff Washington, DCMark Arabo San Diego, CARobert Arbour Los Angeles, CAJoe Asher Las Vegas, NVSen. Toni Atkins San Diego, CAScott Atlas Houston, TXMagalie & Jean-Philippe Austin New York, NYAmb. Nicole Avant Encino, CAFelice Axelrod New York, NYKenneth Baer Bethesda, MDAmb. Elizabeth Bagley Washington, DCBela Bajaria Studio City, CALaura Day & Frank Baker New York, NYSen. Tammy Baldwin Madison, WIJohn Ballon Glendale, CAMarcia Balonick Highland Park, ILAmy Banse Philadelphia, PAAmb. Robert C. Barber Cambridge, MABrice & Houston Barnes Tallahassee, FLJudith Barnett Washington, DCRoger Barnett West Palm Beach, FLLisa Blue Baron Dallas, TXMayor Tom Barrett Milwaukee, WINatalie & Brett Barth Garden City, NYAmb. Matthew Barzun Louisville, KYJeremy Bash Chevy Chase, MDAmb. Denise Bauer Belvedere, CAJonathan Baum Mission Hills, KSRep. Joyce Beatty Blacklick, OHAttorney General Xavier Becerra Los Angeles, CAAmb. Colleen Bell Los Angeles, CASen. Michael F. Bennet Denver, COMitchell W. Berger Ft Lauderdale, FLJim Berman New York, NYJoshua Berman Chevy Chase, MDAndi Bernstein Pasadena, CAHildy Kuryk & Jarrod Bernstein Brooklyn, NYPeter J. Beshar Rye, NYMegan C. Beyer Alexandria, VAShailen Bhatt Washington, DCAjay Bhutoria Fremont, CAJeffrey P. Bialos Mc Lean, VAElisa & Robert Bildner Livingston, NJEryn Bingle Riverside, CTAdam Blackwell Washington, DCJanet A. Blanchard Beverly Hills, MILisa & Jeff Blau New York, NYAmb. Jeffrey Bleich Piedmont, CAAmb. Alan Blinken Ketchum, IDLeslie Bluhm Chicago, ILNeil Bluhm Chicago, ILSen. Dianne Feinstein & Richard C. Blum San Francisco, CAMatthew Blumenthal Stamford, CTMichael Blumenthal Nashville, TNRep. Lisa Blunt Rochester Wilmington, DEElan Blutinger Washington, DCDayna Bochco Los Angeles, CAChristopher Boies New York, NYAmb. Amy Bondurant Key West, FLMary Pat Bonner Washington, DCCarol N. Bonnie San Francisco, CARob Bonta Alameda, CASen. Cory Booker Newark, NJAhmed Boomrod Dearborn, MIPaul Boskind New York, NYBeverly Bove Wilmington, DECrandall & Erskine Bowles Charlotte, NCJill Louis & Randy Bowman Dallas, TXBob Brady Wilmington, DEPeter Bragdon Portland, ORJake Braun Chicago, ILBob Satawake & Amb. Wally Brewster Dallas, TXWilliam J. Brodsky Chicago, ILRep. Anthony G. Brown Bowie, MDJordan C. Brown Los Angeles, CAGov. Kate Brown Portland, ORKristin Brown Arlington, VASam Brown Silver Spring, MDSam Brown Basalt, CORussell Budd Dallas, TXLauren Budding Brookline, MASusie Tompkins Buell San Francisco, CAJules Buenabenta San Marino, CASusie Buffett Omaha, NEMolly Buford Washington, DCDoug Bunch Washington, DCRonald Burd Bala Cynwyd, PAJonathan Burgstone San Francisco, CAEbs Burnough London, LondonSean Burton Los Angeles, CAMayor Pete Buttigieg South Bend, INBradley Butwin Old Westbury, NYBrook Byers Menlo Park, CAOwen Byrd Palo Alto, CAAndrew C. Byrnes Redwood City, CALt. Gov. Susan Bysiewicz Middletown, CTSonya & Tom Campion Seattle, WATrisha Cardoso Los Angeles, CAThomas Carnahan Saint Louis, MOJames Carney Washington, DCLea Carpenter New York, NYMartha & Sen. Tom Carper Wilmington, DELeonard Carr West Orange, NJMichael Carusi Palo Alto, CASen. Bob Casey Scranton, PAYolanda Cash Jackson Hialeah, FLEric Casher Albany, CATimothy Ceis Seattle, WAAnn Mei Chang Washington, DCJames S. Chanos New York, NYSwadesh Chatterjee Cary, NCMike Cherry Chicago, ILRichard A. Chesley Chicago, ILMark Chorazak New York, NYRep. Judy Chu Los Angeles, CARobert Clark Saint Louis, MORobert A. Clifford Chicago, ILDavid G. Clunie New York, NYRegina Montoya & Paul Coggins Dallas, TXAndrew Cohen Los Altos, CABruce Cohen New York, NYDavid Cohen Chevy Chase, MDDavid Cohen Philadelphia, PAJason S. Cohen Saint Louis, MOPhyllis Cohen Houston, TXSen. Dick Cohen Saint Paul, MNIsobel Coleman Locust Valley, NYMichael Coleman Columbus, OHConway Collis Pasadena, CAJosh Connolly Washington, DCJohn M. Connors, Jr. Boston, MARon Conway San Francisco, CASen. Chris Coons Wilmington, DEJeffrey Coopersmith Seattle, WAJohn Cordisco Newtown, PAMichael Smith & Amb. James Costos Santa Monica, CAJackson Cox Johnson City, TNMorgan Cox Dallas, TXStephen Cozen Philadelphia, PABarbara Grasseschi & Tony Crabb Healdsburg, CAEric Cramer Philadelphia, PASheila Creal Los Angeles, CAHon. Claire Cronin North Easton, MADaniel Cruise New York, NYJohn Crumpler Durham, NCRep. Henry Cuellar Laredo, TXDavid Culver Washington, DCNelson Cunningham Washington, DCBrooks Cutter West Sacramento, CARyan Cwach Yankton, SDGary Czaplewski Fox Point, WIFatema Dahodwala Andover, MABartholomew J. Dalton Wilmington, DEMargaret & Sec. John Dalton Washington, DCLee Daniels Los Angeles, CARep. Sharice Davids Roeland Park, KSEric Dayton Wayzata, MNRep. Deb Haaland Albuquerque, NMCarlos Del Toro Alexandria, VAApril McLean Delaney & Rep. John Delaney Potomac, MDKath Delaney Kensington, CARep. Rosa L. DeLauro New Haven, CTAnastasia Dellaccio Washington, DCRep. Val Demings Orlando, FLAnita Denning Takoma Park, MDBill Derrough Brooklyn, NYSteve Dettelbach Solon, OHRep. Ted Deutch Boca Raton, FLRep. Debbie Dingell Dearborn, MIEvan Dobelle Pittsfield, MAJohn Doerr San Carlos, CASean Domnick Palm Beach Gardens, FLAmb. Eileen Donahoe Portola Valley, CAMichael Donatelli Chicago, ILMark Donig Atherton, CASen. Joe Donnelly Granger, INJohn Driscoll Stamford, CTJoy Drucker Washington, DCSen. Tammy Duckworth Chicago, ILPatricia Duff New York, NYShefali Razdan Duggal San Francisco, CAMayor Mike Duggan Detroit, MISen. Dick Durbin Springfield, ILFred DuVal Phoenix, AZPamela Eakes Seattle, WALeni Eccles Belvedere Tiburon, CABlair W. Effron New York, NYPaul Egermann Weston, MARoger Ehrenberg New York, NYKimberly Marteau Emerson & Amb. John Emerson Beverly Hills, CARobert Epstein Boston, MAJoseph Eyer Washington, DCMarisa Faitelson Buffalo, NYJoseph L. Falk Miami, FLSim Farar Woodland Hills, CAMark Feierstein Arlington, VAJonathan Feigelson Bronx, NYHenry Muñoz & Kyle Ferari-Muñoz San Antonio, TXGenine & Josh Fidler Naples, FLSteven Fineman New York, NYSam Fischer Encino, CAJon Fisher Belvedere Tiburon, CAAndrew Fishman Sag Harbor, NYPaul Fishman Montclair, NJMichael Fleming Los Angeles, CAWayne Flick Los Angeles, CAHon. Michèle Flournoy Bethesda, MDCynthia & Edsel Ford Grosse Pointe Farms, MIChip Forrester Nashville, TNRep. Bill Foster Naperville, ILDavid Fraga Brooklyn, NYAtticus Francken Normal, ILAmb. Meryl Frank Highland Park, NJSophie Lynn & David Frederick McLean, VAVicky Free Matthews, NCBill Freeman Nashville, TNCommissioner Nikki Fried Tallahassee, FLAnita Friedman San Francisco, CABart Friedman New York, NYDavid L. Friedman Boulder, COVincent Frillici Washington, DCCarol & Louis W. Frillman Seattle, WARep. Martin Frost Alexandria, VAShanti A. Fry Cambridge, MAGlen S. Fukushima Washington, DCAmb. Edward Gabriel Washington, DCRep. Ruben Gallego Phoenix, AZLise Strickler & Mark Gallogly New York, NYBarbara Gamson Houston, TXMayor Eric Garcetti Los Angeles, CAAmb. Tony Gardner London, UKLaetitia Garriott De Cayeux Austin, TXKathleen Gasperine Concord, MAVictoria Gavito Austin, TXSusie & Michael Gelman Chevy Chase, MDMike Gerber Philadelphia, PAVanessa Getty San Francisco, CAJim Gianopulos Beverly Hills, CAAmb. Gordon Giffin Atlanta, GALeslie Gilbert-Lurie Los Angeles, CANancy & Amb. Mark Gilbert Park City, UTJohn Gile Los Angeles, CAScott Miller & Tim Gill Denver, COMichael Gilmore Spokane, WAMerle & Barry Ginsburg Stuart, FLLibby & Amb. Mark Gitenstein Seattle, WACatherine & Brent Gledhill Chicago, ILRobert J. Glovsky Boston, MADaniel Goetzel Bethesda, MDMatt Gold Bethesda, MDBarbara Goldberg Goldman Potomac, MDJill Goldman Los Angeles, CAJohn D. Goldman Atherton, CASteven M. Goldman New York, NYClaire & Brian Goldsmith Beverly Hills, CARussell Goldsmith Beverly Hills, CAAlicia Goldstein New York, NYEric Goldstein Brooklyn, NYEhren Gonzales Fenton, MIBasil Gooden Richmond, VABarry Goodman Farmington Hills, MIBob Goodman Mamaroneck, NYSherri Goodman Washington, DCGail Gordon Phoenix, AZFelice Gorordo Coral Gables, FLBarry Gosin Bedford Corners, NYIlene Gotts New York, NYJonathan Gray New York, NYGabriele & Jonathan Greenwald Mc Lean, VARep. Jim Greenwood New Hope, PAChad Griffin Los Angeles, CAKathleen Grillo Arlington, VAJane Whitney & Lindsey Gruson Washington, CTPatrick Guarasci Milwaukee, WIJeffrey Gural New York, NYJeremiah F. Hallisey San Francisco, CANora Halpern Bethesda, MDJames Halpert Washington, DCAmb. Pamela Hamamoto Mill Valley, CACarol Hamilton Beverly Hills, CAWilliam Hammack New Orleans, LATaylor Hanex New York, NYKari & Craig Hanson Menlo Park, CAMaria & Jeff Harleston Los Angeles, CADeborah L. Harmon Chevy Chase, MDHon. Richard Harpootlian Columbia, SCPeter Harrell Atlanta, GAScott B. Harris Marshall, VAAmb. Jane Hartley New York, NYEvan Haymes New York, NYAndrew B. Hayward San Francisco, CATiffany & Alexander Heckler Miami Beach, FLMelissa K. Hedden Columbus, OHSen. Martin Heinrich Albuquerque, NMCaitlin Heising Atherton, CARebecca Heller Piedmont, CAJoyce Hendricks Warren, NJTom Hendrickson Zebulon, NCJonathan Henes New York, NYStephen Herrmann Wilmington, DEVicki & Amb. Bruce Heyman Chicago, ILAmb. Douglas Hickey San Francisco, CARep. Jim Himes Cos Cob, CTGalen Hines-Pierce Houston, TXPhilip Hinkle Washington, DCSen. Mazie Hirono Honolulu, HIHon. Fred Hochberg Miami Beach, FLMichael Hochman Chadds Ford, PARoger Hochschild Winnetka, ILReid Hoffman San Francisco, CAAndrew Hohns Philadelphia, PAAndy Holland Omaha, NERobert R. Hoopes, Jr. Bethesda, MDAndrew Howard Los Angeles, CAChrisette & Reginald Hudlin Beverly Hills, CAMabelle & John C. Hueston Corona Del Mar, CARep. Jared Huffman San Rafael, CABrandon Hurlbut Venice, CANomaan Husain Houston, TXAsti Hustvedt New York, NYSusie Hwang Palo Alto, CAFrank Islam Potomac, MDRep. Steve Israel Oyster Bay, NYRep. Sheila Jackson Lee Houston, TXLeslie Jacobs New Orleans, LAKiran Jain Berkeley, CAHamilton ("Tony") E. James New York, NYKen Jarin Newtown, PATahir Javed Beaumont, TXRep. Pramila Jayapal Seattle, WAShavar Jeffries Newark, NJLeonard Jernigan Raleigh, NCCarrie & Coddy Johnson Pacific Palisades, CAEartha & Lonnie Johnson Spring, TXMatthew Johnson Los Angeles, CAPeter Johnson Gates Mills, OHStar Jones Chicago, ILDeborah Jospin Chevy Chase, MDKarla Jurvetson Los Altos, CASen. Tim Kaine Richmond, VASonny Kalsi New York, NYMitchell A. Kamin Los Angeles, CAJonathan Kaplan San Francisco, CARamesh Kapur Winchester, MABarry Karas Los Angeles, CABrad Karp New York, NYMartha Karsh Beverly Hills, CAPhil Karsting Washington, DCAlex Katz New York, NYJill Alper & David Katz Grosse Pointe, MIJed Katz Mill Valley, CAJeffrey Katzenberg Los Angeles, CAJanet Keller Laguna Beach, CALisa Kelley Menlo Park, CAMichael Kempner New York, NYFrank Kendall Falls Church, VARep. Joe Kennedy Boston, MAVicki Kennedy Boston, MAVicki Kennedy Los Angeles, CADavid W. Kenney, Jr. Denver, COWalter Kerr New York, NYAleen Keshishian Los Angeles, CAAlan C. Kessler Philadelphia, PADan Kessler Denver, COAmed Khan Suffern, NYShahid Khan Framingham, MAJoe Kiani Irvine, CASheldon Kimber Walnut, CASimon Kirk New York, NYSen. Amy Klobuchar Minneapolis, MNBenjamin B. Klubes Bethesda, MDSusan & Bill Knapp Van Meter, IAGabriel Kohan Bethesda, MDLt. Gov. Eleni Kounalakis San Francisco, CAJosh Kramer Washington, DCOrin Kramer Englewood, NJMichelle Kraus Palo Alto, CALisa & Peter A. Kraus Dallas, TXAli & Brian Kreiter Norwalk, CTDouglas Krupp Boston, MAGeorge Krupp Chestnut Hill, MANicholas Kukrika East Hampton, NYNorm Kurz Bethesda, MDSima Ladjevardian Houston, TXFirst Lady Annie & Gov. Ned Lamont Greenwich, CTMayor Keisha Lance Bottoms Atlanta, GADonna Langley Los Angeles, CASherry Lansing Los Angeles, CAAlexander Laskey Washington, DCAlex Lasry Milwaukee, WIMarc Lasry New York, NYLindsay Lassman San Francisco, CAPaul Laudicina Scottsdale, AZBonnie Lautenberg New York, NYSam Lauter San Francisco, CAJeannie & Jonathan Lavine Boston, MASusan Leal San Francisco, CARep. Barbara Lee Oakland, CADania Leemputte Chicago, ILMichael L. Lehr Philadelphia, PAJanni Lehrer-Stein San Francisco, CAJon Leibowitz Bethesda, MDBrian Lemek Potomac, MDDerek Lemke-Von Ammon Washington, DCTom Leonard Philadelphia, PABel Leong-Hong Gaithersburg, MDAlan Leventhal Boston, MAShellie Levin Miami, FLWilliam A. Levin Muir Beach, CAClifford B. Levine Pittsburgh, PAAmb. Suzan G. LeVine & Eric LeVine Seattle, WARandi & Jeffrey Levine New York, NYGinger Lew Naples, FLLoida N. Lewis New York, NYJames Lieber Spencertown, NYTim Lim Washington, DCJennifer Lin Los Angeles, CANate Loewentheil New York, NYBonnie Datt & Chris Lowe New York, NYTravis Lowe Washington, DCChristopher Lu Arlington, VAClaire Lucas Washington, DCEllen & Andrew Luger Minneapolis, MNHeather Lurie Denver, COArthur Luxenberg Great Neck, NYTracy & Eric Lynn Saint Petersburg, FLKerman Maddox Los Angeles, CAAsif Mahmood Bradbury, CANeil Makhija Philadelphia, PAAmb. Noah Mamet Marina Del Rey, CASusan & Stephen Mandel Greenwich, CTChris Mann New York, NYJeffrey Marburg-Goodman Arlington, VAGiulia Marchiori London, LondonGov. Jack Markell Wilmington, DEClaire DeMatteis & Michael Marquardt Wilmington, DEAmb. Capricia Marshall Washington, DCStacy Mason Palo Alto, CABrian Mathis Hermosa Beach, CARep. Doris O. Matsui Sacramento, CAMelissa Maxman Washington, DCDorothy McAuliffe McLean, VAJames McClave New York, NYStephanie McClellan Philadelphia, PACarol Butler & Win McCormack Portland, ORSuzanne Sinegal-McGill & Thomas McGill Medina, WABrian McGlinchey Wilmington, DEVirginia McGregor Scranton, PADavid McKean Washington, DCDennis Mehiel White Plains, NYAlexander Mehran San Francisco, CAAaron Mendelsohn New York, NYLaura Michelman Los Angeles, CAAnthony Miller New York, NYJohn W. Miller Milwaukee, WIWilliam H. Miller III Baltimore, MDStacey & Eric Mindich New York, NYFarooq Mitha Washington, DCJohn Monsky New York, NYRep. Gwen Moore Milwaukee, WIKara Moore New York, NYJoyce A. Moorehead Sterling, VAJohn Morgan Lake Mary, FLSarah Morgenthau Washington, DCRep. Seth Moulton Salem, MANader Mousavi Los Altos Hills, CAScott Mulhauser Washington, DCSen. Chris Murphy Hartford, CTJanee Murphy Tampa, FLRep. Patrick Murphy Jupiter, FLFirst Lady Tammy & Gov. Phil Murphy Red Bank, NJRyan Murphy Encino, CAGeorgia Murray Boston, MAHeather Murren Las Vegas, NVCharles Myers New York, NYLiz Naftali Studio City, CAShekar N. Narasimhan Dunn Loring, VALaura DeBonis & Scott A. Nathan Boston, MAMarc Nathanson Beverly Hills, CABrandon Neal Washington, DCMark Nejame Windermere, FLAna Janaina Nelson Washington, DCGrace & Sen. Bill Nelson Orlando, FLGlenda Newell-Harris Oakland, CAJoyce Newstat San Francisco, CADominic Ng Pasadena, CAMark Nichols Little Rock, ARThomas Nides Washington, DCSteven Nissen Los Angeles, CASuzanne Nossel New York, NYRep. Glenn Nye Arlington, VARoger Nyhus Seattle, WAPeter O'Keefe Washington, DCTodd O'Malley Scranton, PAMichael O'Neil Chicago, ILCharles M. Oberly III Wilmington, DESteven Okun Singapore, SingaporeEsther Oppenheimer Boise, IDJames Ozment Bethesda, MDCA Sec. of State Alex Padilla Porter Ranch, CAEduardo Padron Miami, FLLazar Palnick Pittsburgh, PANalini Pande Arlington, VAHong Pang Greenwich, CTSimon Pang San Gabriel, CAAmb. Joseph R. Paolino, Jr. Providence, RIEric Paquette Los Angeles, CADeven Parekh New York, NYMichael Parham Seattle, WACookie Parker View Park, CARoshann Parris Leawood, KSSatya Patel Burlingame, CACarrin F. Patman Houston, TXSharon L. Patrick New York, NYAlan J. Patricof New York, NYMatthew Paul Des Moines, IANancy & Stephen Paul Beverly Hills, CAJim Pederson Phoenix, AZClay Pell Providence, RIAlexis & Laurence Pelosi Oakland, CACarrie Pendolino Burlingame, CACarol Pensky Washington, DCDana Perlman Los Angeles, CADouglas H. Phelps Denver, CODavid Phillips Irvington, NYLaurinus Pierre Miami, FLPatrick Pinschmidt Alexandria, VATara Pinto Rockville, MDLeah Pisar New York, NYCharlie Pohlad Minneapolis, MNRebecca & Robert Pohlad Minneapolis, MNGov. Jared Polis Denver, COJoseph Power Chicago, ILRahul Prakash San Francisco, CAPaula Pretlow San Francisco, CALisa S. Primus New York, NYLisa S. Pritzker San Francisco, CAPenny S. Pritzker Chicago, ILMelissa Prober Brooklyn, NYNicholas Prouty San Juan, PRChuck Pruitt Shorewood, WIWilliam Pugh Bethesda, MDAllison Putala Washington, DCChristian Quilici Arlington, VAPhil Mercado & Todd Quinn Los Angeles, CANorman Radow Atlanta, GABryan Rafanelli Boston, MADeepak D. Raj Princeton, NJAmb. Azita Raji Belvedere, CAErik Ramanathan Wayland, MARion Ramirez Bainbridge Island, WALorna & Wade Randlett San Francisco, CAMadhavan Rangaswami San Francisco, CADeborah & Ronald Ratner Cleveland, OHMicki & Michael Rawlings Dallas, TXPhil Recht Los Angeles, CAHeidi Crebo-Rediker & Doug Rediker Washington, DCClinton T. Reilly San Francisco, CAGov. Ed Rendell Philadelphia, PAJoyce E. Rey Beverly Hills, CAAmb. Julissa Reynoso New York, NYJoseph F. Rice Mount Pleasant, SCKatherine Rice Mill Valley, CARep. Cedric Richmond New Orleans, LAMargaret Crotty & Rory Riggs New York, NYJohn Roberti Bethesda, MDDiane M. Robertson Carrboro, NCStephanie Robinson Kentfield, CARobert Roche Las Vegas, NVDesiree G. Rogers Chicago, ILJohn W. Rogers, Jr. Chicago, ILJeffrey Roh Seattle, WASusan Roos Foster City, CAEric Rosand Washington, DCState Sen. Jim Rosapepe Washington, DCDaniel Rosen New York, NYMarvin Rosen New York, NYLee Rosenberg Chicago, ILLizanne Rosenstein New York, NYPeter Rosenstein Washington, DCJennie Rosenthal Cincinnati, OHJon Rotenberg Boston, MAShannon Rotenberg Burbank, CAEvan Roth New York, NYTom Rothman Los Angeles, CANeil Rothstein Redwood City, CAStefanie Roumeliotes San Francisco, CACindy Rowe Brookline, MAAli Rubin Washington, DCSec. Robert Rubin New York, NYRusty Rueff Burlingame, CALauren Ruettimann Raleigh, NCBrooke & David Rusenko San Francisco, CAEvan Ryan Washington, DCTimothy Ryan Washington, DCJavier Saade Washington, DCHaim Saban Los Angeles, CAJuan Sabater New York, NYBijan Sabet Weston, MADavid Sacerdote Palo Alto, CAMichael Sacks Chicago, ILFaiza Saeed New York, NYThomas L. Safran Los Angeles, CAAlex Sagan Cambridge, MAJoseph Sakran Fairfax Station, VASec. Ken Salazar Denver, COLillian Salerno Frisco, TXJill & David Sanford Bronxville, NYMark Robertson & Michael Sanzone Glen Ridge, NJAmb. Miriam Sapiro Washington, DCHon. Lynn Schenk La Jolla, CARep. Adam Schiff Los Angeles, CARep. Brad Schneider Deerfield, ILSusan Ness & Lawrence Schneider Bethesda, MDSusan Schoenfeld Harrington London, WestminsterElizabeth Schrayer Rockville, MDMichael Schrum Washington, DCElaine Schuster Boston, MAMark Schuster Boston, MAEric Schwerin Washington, DCJason A. Scott New York, NYShonda Scott Oakland, CAFred Sears Wilmington, DEAmb. Theodore Sedgwick Marshall, VADavid M. Seldin St Petersburg, FLAmb. Peter Selfridge Washington, DCRussell Semmel New York, NYRadhika Shah Palo Alto, CARaj Shah Seattle, WARajan Shah New York, NYRep. Donna Shalala Coral Gables, FLDaniel Shallman Los Angeles, CAElaine Shamir Santa Monica, CADaniel Shapiro Houston, TXGina Shapiro Philadelphia, PALaura Shell Beverly Hills, CAAlbert Shen Southlake, TXRob Shepardson Chappaqua, NYLinda Rae Sher Chicago, ILRep. Brad Sherman Los Angeles, CAElizabeth Sherwood-Randall Piedmont, CAKimberly & Jon Shirley Medina, WAVirginia Shore Washington, DCMark Shriver Bethesda, MDMark Siegel Rehoboth Beach, DETimothy Silard Oakland, CADaniel Silverberg Washington, DCRobert Silvers Washington, DCIan Simmons Cambridge, MAJohn Simmons Alton, ILDeborah Simon Carmel, INElizabeth Simons Atherton, CATerron Sims Arlington, VAWilliam Singer Chicago, ILJill & Raj Singh Bellevue, WARichard Sirota Irvington, NYGretchen Sisson San Francisco, CAMichael Skelly Houston, TXKaren Skelton Sacramento, CAAlex Slater Washington, DCSamuel Slater Boston, MAHarry Sloan Woodland Hills, CAElizabeth Slossberg Aspen, COBill Smith Washington, DCBrad Smith Bellevue, WAChip Smith Washington, DCEdward Smith Washington, DCRear Admiral Michael Smith Annandale, VATodd A. Smith Chicago, ILRobyn M. Smyers Shaker Heights, OHMary E. Snapp Seattle, WAAndrew Snyder New York, NYJay T. Snyder New York, NYAmb. Nancy Soderberg Jacksonville Beach, FLArthur Solomon Providence, RIKen A. Solomon Pacific Palisades, CAAmb. Alan D. Solomont Weston, MAMohamed Soltan Fairfax, VAJonathan A. Soros New York, NYAndy Spahn Los Angeles, CAJanice C. Spector Lewes, DERep. Jackie Speier Burlingame, CAMark Spengler Washington, DCBarbaralee Diamonstein-Spielvogel & Amb. Carl Spielvogel New York, NYAshley Spillane Washington, DCSteven Spinner Atherton, CASen. Debbie Stabenow East Lansing, MIWendy & Marc R. Stanley Dallas, TXAndrew Starling Orlando, FLAmy & Rob Stavis Larchmont, NYAndrea Dew Steele San Francisco, CABobby L. Stein Jacksonville, FLEric Stein Palo Alto, CADavid Steinberg Washington, DCJoshua L. Steiner New York, NYErich Stephens Providence, RISusan Stern New York, NYJane & Bill Stetson Norwich, VTThomas Steyer San Francisco, CARichard Stoff Bexley, OHTina Stow Washington, DCLeo Strine Hockessin, DEScott Stuber Los Angeles, CAVictoria Suarez-Palomo Denver, CODaniel Suleiman Chevy Chase, MDHon. Caroline Sullivan Raleigh, NCMargaret Sullivan Washington, DCSally Susman New York, NYRep. Eric Swalwell Dublin, CARichard Swig, Jr. San Francisco, CARoselyne "Cissie" Swig San Francisco, CAMary Green Swig & Steven Swig San Francisco, CADilawar Syed Redwood City, CADavid Tafuri Washington, DCRamon Tallaj Paramus, NJLaura Talmus Kentfield, CABrett Tanzman Short Hills, NJMichèle & Kenneth Taylor Atlanta, GACooper Teboe Woodside, CAUrsula C. Terrasi Weatherby Lake, MONidhi Thakar Portland, ORCorey Then University City, MOKenny D. Thompson, Jr. Washington, DCTomicah Tillemann Falls Church, VAWilliam Titelman Palm Beach, FLAndrew Tobias New York, NYDennis Toner Rehoboth Beach, DEAttorney General William Tong Stamford, CTMariella & Michael Trager Washington, DCGlen Tullman Chicago, ILDavid S. Turetsky Albany, NYSusan & Michael Turpen Oklahoma City, OKMaria Hummer-Tuttle & Bob Tuttle Irvine, CAMarcie Tuttle Orinda, CASen. Tom Udall Corrales, NMAlex Vaccaro Gladwyne, PAChristopher Van Es Washington, DCRyan Vangrack Chicago, ILJon Vein Rancho Palos Verdes, CARep. Filemon Vela Brownsville, TXJuan Verde San Juan, PRBarbara & John L. Vogelstein New York, NYJosh Wachs Washington, DCJudith Wagner Cherry Hills Village, COKenneth Wainstein Alexandria, VADana Walden Los Angeles, CAMary Ann Walker Palos Verdes Estates, CAMara Wallace Palo Alto, CADiana Walsh Palo Alto, CAMayor Martin Walsh Dorchester, MAMikal C. Watts San Antonio, TXCynthia Telles & Joe Waz Los Angeles, CAWilliam Webster Spartanburg, SCRichard Weiner Washington, DCAndrew Weinstein Parkland, FLPerry Weitz Halesite, NYKathleen Welch Washington, DCMark Weld Manchester, MAPeter Shields & Ace Werner Arlington, VATony West San Francisco, CASteve Westly Menlo Park, CAMaureen White New York, NYLinda Whitlock Newton, MAGov. Gretchen Whitmer Lansing, MIRichard Wilcox Roma, RMDavid Wilhelm Bexley, OHJohn Eddie Williams Houston, TXKelly Williams Palm Beach, FLWhitney Williams Missoula, MTRobert Wolf Purchase, NYGov. Tom Wolf York, PANicole Elkon & Neal Wolin Washington, DCAmb. Lee Wolosky Scarsdale, NYDavid Worley Peachtree City, GAJeff Worthe Santa Monica, CADennis Wu San Francisco, CANathaniel Yap Pittsburgh, PAHon. Sally Yates Atlanta, GANathanael Yohannes Seattle, WASharon Young Dallas, TXSharon & Kneeland Youngblood Dallas, TXZaid Zaid Washington, DCKinney Zalesne Washington, DCLynn Hubbard & David Zapolsky Seattle, WAJulie Zebrak Bethesda, MDAllison Zelman Washington, DCMary & Jeff Zients Washington, DCAdam Zurofsky New York, NYMarc Zwillinger Bethesda, MD— —To organize an event that produces $100,000+ for a U.S. Presidential candidate is not like organizing or funding a PAC for the candidate, but it's the bargain-basement way to buy a piece of that person. Like I previously reported (on 26 January 2020, before any of the caucuses and primaries) Biden was talking there regarding not the billionaires but the merely wealthy and well-connected individuals who had raised in the hundreds of thousands of dollars for him — each one of them.The billionaires aren't in "the front of the line," nor even in any "line"; they are instead maybe visitors for private meetings with the President, or else on the phone with him, or else (if the matter is illegal) maybe sending one's private agent to meet privately with that billionaire's private agent. This is how the business of the U.S. Government — the business of America's 'democracy' — is getting done, nowadays. My own guess is that the two biggest owners of Joe Biden now are Michael Bloomberg (representing mainly the financial industries or "Wall Street") and Bernard Schwartz (representing mainly the military industries or "MIC").As for any mere voter, that person gets his or her 'news' from corporations that are owned by and/or serve the billionaires (such as Bloomberg or Schwartz or Bezos or Musk or etc.), and gets his or her views from that 'news', so is less than being a pawn on the American chessboard, where that aristocracy are the 'king'. The country is jointly controlled by the Republican billionaires and the Democratic billionaires.