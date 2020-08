Social Media

A propos des inondation à Douala... C'est pas la blague! Soyez prudents! Si vous pouvez, restez chez vous! Si vous devez sortir prenez une pirogue! #Cameroun #team237 #inondation #PreventionRoutiere pic.twitter.com/M1SsEiWX6L — SmartTraffic CMR (@SmartTrafficCM) August 21, 2020

Grave Inondation à Douala ce matin. Voici à quoi ressemble la zone Makepe Missoke ce matin. 👇😲😲😲 pic.twitter.com/8WaxqPiJW7 — Caliste (@CDubrain) August 21, 2020

A torrential downpour on 21 August 2020 caused flooding in the city of Douala and surrounding areas of Littoral region in the south west of Cameroon.The districts pf Makèpe Missokè, Bepanda and Mabanda were among the worst affected, according to media reports.Samuel Ivaha Diboua, governor of the Littoral region, told reporters that almost 900 families have been displaced due to the flooding.The United Nations recently reported that heavy rainfall at the end of July caused rivers to overflow in Cameroon's Far North (Extrême-Nord) region, affecting over 5,000 people.