© Fuerza Pública Costa Rica



Social Media

Compartimos este video tomado ayer sábado 6 de octubre a las 4:00 p.m. en el río Sapo, sector de Arambala, Morazán. Hacemos un llamado a la población a no acercarse a lo ríos durante crecidas. Estos pueden causar derrumbes de infraestructuras de paso o viviendas. pic.twitter.com/652Rf8PB7N — MARN El Salvador (@MARN_SV) October 7, 2018



Después de las fuertes #Lluvias que han azotado el país, en especial la zona sur, equipos de Protección Civil, de #Copeco, #Valle, procedieron a realizar las Evaluaciones de Daños #Edan, de al menos 260 viviendas afectadas en el sector de Playa Grande, municipio de Nacaome. pic.twitter.com/jWB3PqlvTj — COPECOHONDURAS (@COPECO_HONDURAS) October 7, 2018





Nuestros oficiales en #Guanacaste también realizan acciones para rescatar personas afectadas por las inundaciones y trasladarlas hasta los albergues. Rescatamos niños y niñas en viviendas afectadas. #LaPolicíadelosTicos pic.twitter.com/NBiqj2H7EK — Fuerza Pública CR (@fuerzapublicaCR) October 5, 2018

Heavy rain from two low pressure systems has caused flooding and landslides in parts of Central America. As much asPerquín in the Morazán department of El Salvador, recorded 232.2 mm of rain during the same period.Floods and landslides have been reported in several countries, including Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica and Guatemala.According to the EU's Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG-ECHO),Honduras (Red Alert in 3 departments), Costa Rica (Red Alert in 3 districts of Puntarenas), Nicaragua (Yellow Alert at national level), El Salvador (Yellow Alert in 31 municipalities), Guatemala (Yellow national institutional alert).