6.2 magnitude earthquake 262 km from Biak, Papua, Indonesia

UTC time:Your time: Saturday, September 10, 2022 at 12:31 AM GMT+1Magnitude Type: mwwUSGS page: M 6.2 - 263 km ESE of Biak, Indonesia USGS status: Reviewed by a seismologistReports from the public: 0 people17 hours ago 5.9 magnitude, 19 km depthBiak, Papua, Indonesia16 hours ago15 hours ago 4.7 magnitude, 10 km depthNear N Coast Of Papua, Indonesia5 hours ago 4.8 magnitude, 10 km depthNear N Coast Of Papua, Indonesia2 hours ago 4.9 magnitude, 10 km depthNear N Coast Of Papua, Indonesia