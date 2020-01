© Government Santander



#EnDesarrollo | Así fue el momento en el que el Río Frío se desbordó y arrasó varios vehículos de dos barrios de #Floridablanca. pic.twitter.com/VrT78LBpCa — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) January 28, 2020

#Emergencia | A las 3 am, en el municipio de Floridablanca, la quebrada La Chorrera se desbordó afectando vehículos y viviendas en los barrios Villa Piedras del Sol y Lagos II. No se reportan desaparecidos ni heridos graves. Espere la transmisión de las 6 AM #LenteNocturno pic.twitter.com/0fnOOAkRGq — Canal TRO (@CanalTRO) January 28, 2020

En contados minutos, se realiza comite extraordinario de Gestión del Riesgo en Salón Comunal de Villa Piedra del Sol con todos los organismos #Floridablanca

Un árbol arrastrado por la corriente de río Frío quedó aprisionado en puente peatonal de sector ocasionando el taponamiento pic.twitter.com/IMLn0ivQN5 — Alcaldia de Floridablanca (@Alcaldiafblanca) January 28, 2020

Heavy rain and overflowing creeks caused raging flash floods in Floridablanca municipality in the department of Santander, Colombia, on 28 January 2020.Local media reported that around 130 families were evacuated from their homes.. Around 100 vehicles were damaged in the flooding, along with at least 30 houses.Flooding struck in the early hours of 28 January after the nearby Río Frío creek broke its banks. Disaster authorities reported widespread material damages but no fatalities or injuries.