El Gobernador del Tolima, en el Batallón Caicedo de #Chaparral, recibe de las autoridades militares y de atención de desastres, el balance del sobre vuelo realizado por la Fuerza Aérea, y la estrategia del operativo a utizar para llegar al lugar a entregar de ayudas humanas. pic.twitter.com/lFqhc81PpO — Gobernación del Tolima (@gobertolima) December 26, 2019



En #Chaparral, Bomberos apoyan las labores de respuesta y asistencia humanitaria a las familias afectadas por la avenida torrencial de la quebrada #ElMono en el sector de #LaVirginia. @DNBomberosCol mantiene el seguimiento y monitoreo en la zona. @BomberosTolima pic.twitter.com/xHRO1dgWyH — UNGRD (@UNGRD) December 27, 2019



#BomberosTolima en desplazamiento para la atención de fenómeno natural en el corregimiento Las Hermosas, zona rural de Chaparral. La atención está siendo detenida por 6 deslizamientos sobre la vía que conduce a Chaparral. Al momento se coordina sobrevuelo. #EnSeguimiento pic.twitter.com/ZOEL7KmKjp — DireccionBomberosCol (@DNBomberosCol) December 26, 2019



At least 8 people are missing afterThe disaster struck during the early hours of 26 December, 2019. According to Colombia's National Unit for Disaster Risk Management (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD) heavy rain caused the El Mono creek to break its banks, causing mud, rocks and flood water to sweep through the village of La Virginia in the municipality of Chaparral, Tolima.UNGRD reported 8 people are missing, 3 homes were destroyed and around 50 people from 16 families were affected. Roads were damaged or blocked in at least 6 locations. A health center, a school and a church were also damaged.Military, fire service and civil defence personnel continue to search for those missing.