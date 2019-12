© APB

Social Media

#Burundi-@CibitokeProv:Le glissement de terrain lié au fortes pluies qui se sont abattues sur la commune Mugina la nuit de mercredi à jeudi, du 4 au 5 décembre,a fait un bilan lourd de dégâts humains et matériels sur la colline Nyempundu, a-t-on constaté sur place(1) pic.twitter.com/5tmdR7VNM8 — ABP (@ABPInfos) December 5, 2019



#Burundi-@CibitokeProv:Beaucoup de maisons se sont effronfrées sous ces éboulement sans parler d'autres pertes matériels comme les cultures et les bétails anéantis par ce catastrophe causés par ces montages qui se sont détachées pour glisser le long de la pente vers le bas(3) pic.twitter.com/wxsZvXmVZK — ABP (@ABPInfos) December 5, 2019



#Burundi-Au moment où des pluies diliviènnes qui s'observent dans ces jours en province de Muramvya ont déjà endommagé toutes les champs de cultures avoisinant la rivière Mubarazi,les bords des deux routes nationales qui passent par la province Muramvya n'ont pas été épargnés pic.twitter.com/addyVViVYJ — ABP (@ABPInfos) December 5, 2019



At least 26 people have died and more are missing after heavy rain triggered landslides Cibitoke province, northwestern Burundi.Burundi's Ministry of Public Safety and Disaster Management said in a statement on 05 December that the landslide occurred in Nyempundu, Gikomero and Rukombe in Nyamakarabo zone, Mugina commune in Cibitoke province.Search operations are still in progress. The Ministry said that houses, crops and livestock have also been damaged.The area is still extremely unstable and the governor of Cibitoke, Joseph Iteriteka, urged people living in affected locations to evacuate their homes until further notice.Heavy rain has also affected other areas of the country. News agency Agence Burundaise de Presse (ABP) reported flooding in Muramvya province, where the Mubarazi River has broken its banks, inundating roads and crops.