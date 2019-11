Social Media

O registro do momento em q alarme de alerta máximo e risco de desabamento é disparado em comunidades fortemente ameaçadas pela chuva em Salvador. (Vídeo: usuário AratuON) pic.twitter.com/wMRdmFaIvN — Aratu On (@aratuonline) November 26, 2019



Vamos seguir nas ruas ininterruptamente para minimizar os efeitos das chuvas em nossa cidade. Lembrando que seguimos de plantão para qualquer emergência através do 156 ou 199! 📞 pic.twitter.com/SPIgWXk9Ek — PrefSalvador (@PrefSalvador) November 26, 2019



🚨 Alerta máximo! A Prefeitura tem atuado para preservar vidas nesse dia de fortes chuvas em Salvador. Choveu 170 mm nas últimas três horas, o esperado para todo o mês de novembro. Seguimos em alerta em toda a cidade. Em caso de emergência, disque 156 ou 199. pic.twitter.com/0iwE2G4nPa — PrefSalvador (@PrefSalvador) November 26, 2019



Salvador está em situação de alerta máximo por conta da forte chuva. Se você está na capital baiana: evite se deslocar e procure um local seguro! Em caso de emergência, como ameaça de deslizamento ou desabamento, ligue para a Defesa Civil de Salvador no número 199. pic.twitter.com/2K1DBqRkV9 — Joseildo (@joseildoramos) November 26, 2019



More than a month's worth of rain fell in just 3 hours in the city of Salvador, capital of Bahia State, Brazil on 26 November, 2019.Civil Defence had issued timely warnings for the heavy rain, including the sounding of sirens in some districts.The torrential rain caused flooding and landslides across the city. Civil Defence reported more than 300 incidents. Streets were flooded and around 100 homes damaged. Almost 300 people were evacuated. However, no casualties were reported.Parts of the city have a high risk of landslides. The government of Salvador recently embarked on a series of risk prevention projects across the city, securing slopes and installing geomats.