for some areas and significant for others brings the Front Range to a near halt Tuesday morning as snow continues.Here are some preliminary totals through 10 am Tuesday,09:00 am MST - 11/26/2019 3 NNE DRAKE, CO07:30 am MST - 11/26/2019 4 ENE RED FEATHER LAKES, CO07:00 am MST - 11/26/2019 11 SE ESTES PARK, CO06:45 am MST - 11/26/2019 4 WSW DRAKE, CO08:47 am MST - 11/26/2019 1 N GENESEE, CO07:00 am MST - 11/26/2019 11 WSW LIVERMORE, CO03:03 am MST - 11/26/2019 1 N MEEKER PARK, CO07:20 am MST - 11/26/2019 LYONS, CO 23.207:00 am MST - 11/26/2019 12 NW GOLDEN, CO 22.307:23 am MST - 11/26/2019 4 SE PINECLIFFE, CO 22.307:00 am MST - 11/26/2019 2 E CRISMAN, CO 2208:45 am MST - 11/26/2019 3 W BOULDER, CO 2208:00 am MST - 11/26/2019 7 S LYONS, CO 2207:48 am MST - 11/26/2019 3 SE PINECLIFFE, CO 2202:00 am MST - 11/26/2019 2 E BATTLE LAKE, WY 2209:00 am MST - 11/26/2019 3 SSW BOULDER, CO 2106:50 am MST - 11/26/2019 2 E ALLENSPARK, CO 20.507:37 am MST - 11/26/2019 2 W BOULDER, CO 20.506:00 am MST - 11/26/2019 5 SE CENTENNIAL, WY 1802:00 am MST - 11/26/2019 ENE NASH FORK CAMPGROUN, WY 1802:00 am MST - 11/26/2019 2 NE ROB ROY RESERVOIR, WY 1809:15 am MST - 11/26/2019 7 E FEDERAL, WY 1802:00 am MST - 11/26/2019 2 WSW BOTTLE CREEK CAMP, WY 1807:39 am MST - 11/26/2019 2 SE BOULDER, CO 1707:59 am MST - 11/26/2019 2 S KITTREDGE, CO 1707:04 am MST - 11/26/2019 15 N ELIZABETH, CO 1601:33 am MST - 11/26/2019 2 W MASONVILLE, CO 1607:34 am MST - 11/26/2019 2 W LOUISVILLE, CO 1607:35 am MST - 11/26/2019 2 E ESTES PARK, CO 1602:00 am MST - 11/26/2019 2 NW JACK CREEK CAMPGRO, WY 1604:48 am MST - 11/26/2019 WELLINGTON, CO 15.809:00 am MST - 11/26/2019 HIGHLANDS RANCH, CO 15.502:00 am MST - 11/26/2019 2 SE YELLOW PINE CAMPGR, WY 1507:36 am MST - 11/26/2019 1 SSE FEDERAL, WY 1506:00 am MST - 11/26/2019 10 E GRAND CO ARPT, UT 1507:00 am MST - 11/26/2019 2 NW LOVELAND, CO 14.508:27 am MST - 11/26/2019 3 S FORT COLLINS, CO 14.501:58 am MST - 11/26/2019 2 NW FORT COLLINS, CO 1408:40 am MST - 11/26/2019 3 NE FORT COLLINS, CO 1405:10 am MST - 11/26/2019 2 SSW BOULDER, CO 1411:40 pm MST - 11/25/2019 6.4 NW LYONS, CO 1407:51 am MST - 11/26/2019 1 E KEN CARYL, CO 1407:57 am MST - 11/26/2019 3 N SHAFFERS CROSSING, CO 1402:00 am MST - 11/26/2019 2 SW CAMPBELL CREEK CAM, WY 1409:00 am MST - 11/26/2019 3 NE ASPEN SPRINGS, CO 13.509:17 am MST - 11/26/2019 ELK MOUNTAIN, WY 13.502:00 am MST - 11/26/2019 4 NW HOG PARK RESERVOIR, WY 13.507:23 am MST - 11/26/2019 2 N EVERGREEN, CO 13.207:42 am MST - 11/26/2019 2 E PARKER, CO 1307:49 am MST - 11/26/2019 2 NNE MONUMENT, CO 1307:45 am MST - 11/26/2019 LOVELAND, CO 1307:00 am MST - 11/26/2019 1 SSE ESTES PARK, CO 1305:46 am MST - 11/26/2019 3 N CHEYENNE, WY 1302:00 am MST - 11/26/2019 3 WNW SUGAR LOAF CAMPGR, WY 12.607:00 am MST - 11/26/2019 3 NW BLACK FOREST, CO 12.511:30 pm MST - 11/25/2019 2 NNW LOVELAND, CO 12.503:00 am MST - 11/26/2019 ELIZABETH, CO 1208:18 am MST - 11/26/2019 1 NW PONDEROSA PARK, CO 1207:15 am MST - 11/26/2019 2 SE CHATFIELD RESERVOI, CO 1208:00 am MST - 11/26/2019 1 N LAFAYETTE, CO 12The full list of reports is available here from the National Weather Service.The animated timeline shows clearing will occur from the afternoon in the metro areas to the plains this evening.