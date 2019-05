© Photo: Saudi Arabia Civil Defence



Social Media

مدني #نجران يؤكد سلامة الطفل الذي تم تداول مقطع سقوطه وسط السيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولله الحمد ويدعو الجميع لمراقبة أطفالهم وعدم تعريض حياتهم للخطر. pic.twitter.com/il3jHEOPZh — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 23, 2019



مدني #نجران ينقذ شخصاً احتجز داخل مركبته في تجمع للمياة بحي الحضن وهو بصحة جيدة ولله الحمد. pic.twitter.com/xt2dTvkGyH — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 26, 2019



مدني #العارضة يواصل جهودة في البحث عن المفقود بوادي جيزان بواسطة فرق الإنقاذ والغوص وبمساندة المتطوعين. pic.twitter.com/5YpL6w7oX9 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 24, 2019



أخرج مدني #ظهران_الجنوب شخصاً احتجز في سيل وادي (عار) وهو بصحة جيده ولله الحمد . pic.twitter.com/8EqWLWFaE3 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 25, 2019



مدني #نجران يخلي ٣ عوائل بحي دحضه و عائلة مكونة من ٩ أشخاص بحي الأثايبه بسبب دخول مياة الأمطار لمنازلهم، كما أخرج ٣ أشخاص احتجزو بوادي عرقان و ١٥ شخص احتجزو داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد. pic.twitter.com/qna3sAiWhg — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 23, 2019



Heavy rain from 22 May has caused flash flooding in south west Saudi Arabia, prompting dozens of flood rescues and leaving at 1 person missing.The rain caused flooding and landslides in Jazan and Najran Regions. Roads have been closed and Civil Defence have carried out dozens of flood rescues, mostly people in vehicles trapped in flood water.Saudi Arabia Civil Defence reports that one person is still missing after he was washed away by flood water in Jazan Region on 23 May. Civil Defence teams assisted by volunteers have been searching for the missing person for the last 3 days.Six people died in similar flooding in the neighbouring country of Oman last week.