مدني #نجران يخلي ٣ عوائل بحي دحضه و عائلة مكونة من ٩ أشخاص بحي الأثايبه بسبب دخول مياة الأمطار لمنازلهم، كما أخرج ٣ أشخاص احتجزو بوادي عرقان و ١٥ شخص احتجزو داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد. pic.twitter.com/qna3sAiWhg