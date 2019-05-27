Floods in south west Saudi Arabia, May 2019.
© Photo: Saudi Arabia Civil Defence
Floods in south west Saudi Arabia, May 2019.
Heavy rain from 22 May has caused flash flooding in south west Saudi Arabia, prompting dozens of flood rescues and leaving at 1 person missing.

The rain caused flooding and landslides in Jazan and Najran Regions. Roads have been closed and Civil Defence have carried out dozens of flood rescues, mostly people in vehicles trapped in flood water.

Saudi Arabia Civil Defence reports that one person is still missing after he was washed away by flood water in Jazan Region on 23 May. Civil Defence teams assisted by volunteers have been searching for the missing person for the last 3 days.

Six people died in similar flooding in the neighbouring country of Oman last week.




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