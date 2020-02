© Copernicus EMS



۱۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸؛ #خرم‌آباد و احتمال طغیان خرم رود در #لرستان

آیا باید منتظر سیل شدید در #لرستان باشیم؟



وضعیت #لرستان را از شب گذشته تا امروز به روایت کبادی رئیس پایگاه امداد کوهستان و دریای هلال احمر ببینید

"سیل لرستان پل را دوباره برد"

بارش شدید باران و جاری شدن #سیل بخش‌هایی از استان #لرستان را با مشکل مواجه کرده است.

بارش شدید باران و جاری شدن #سیل بخش‌هایی از استان #لرستان را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌های #ایران راه‌های دسترسی ۲۵۰ روستا قطع شده است.

Flooding in Lorestan Province in western Iran has left villages cut off and prompted flood rescues and evacuations.Heavy rain that began around 24 February increased levels of rivers in the province, including the Khoram, Kashkan and Poldekhtar, according to media reports.Iranian Red Crescent (IRC) teams have been called on to help rescue families from flooded areas.Some flooding was also reported in the provincial capital, Khorramabad. IRC said parts of Delfan and Pol-e Dokhtar counties were also among the hardest hit.including villages in Pol-e Dokhtar County. Copernicus Emergency Management Service (EMS) produced satellite imagery of the flooded areas, including Mamulan, Doureh and Pol Dokhtar (also Pol-e Dokhtar).