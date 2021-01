Province of Ifrane:

80 cm

75 cm

70/65 cm

75/70 cm

90/80 cm

60cm

Province of El Hajeb:

Province of Midelt:

80cm

Province of Azilal:

80 cm

Province of Beni Mellal:

Snow depths for the last 24 hours in MoroccoHere are the snow depths recorded on Tuesday, January 12, by the general direction of meteorology:Bakrite Kechla:Ifrane city:Ifrane-Aero: 40 cmMichlifen:Azrou: 25 cmHabri:Jbel hayane:Timhdit:Dayet Aoua: 35 cmAin Leuh: 45 cmHajeb Center: 4cmUlms: 13 cmRas Ktib: 10cmHjirt:Tanourdi: 40 cmTizi N'ghachou: 40 cmItzer: 35cmJeb Ayachi: 30cmTighdaouine: 30 cmAnemzi: 25 cmTirghisste: 25 cmAnefgou: 25 cmAghedou: 20 cmToufnite: 20 cmAit Merzoug: 20 cmTounfite: 12 cmSidi Yahya Oyoussef: 12 cmBoumia: 10 cmTaaraarte: 10 cmZaida: 5 cmImelchil: 5 cmMidelt city: 6 cmAit Izdeg: 2 cmAzilal: 3 cmjbel Moriq:at the topTissa: 4 cmBernat: 5 cmTighoula: 8 cmTanant: 6 cmDemnate: 4cmFoum Jemaa: 2 cmAit Taguella: 2.5 cmTazerkount: 9 cmJbel Azourki: 15/25 cmJbel Ayouy: 10/20 cmJbel Rat: 12/20 cmJbel Tizinouzoum: 30 cm at the topJbel Igharghar: 2 cm at the topToujimt: 12 cmTizigghnim: 4 cmThanks to Argiris Diamantis for these