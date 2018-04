2½ feet (75 cm) in some areas.

More thanSTORM SUMMARY NUMBER...WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD 500 PM MON APR 16 2018SNOW CONTINUES TO FALL OVER SECTIONS OF THE UPPER GREAT LAKESWINTER WEATHER ADVISORIES REMAIN IN EFFECT FOR SECTIONS OF THE UPPER GREAT LAKES INCLUDING THE UPPER PENINSULA OF MICHIGAN...AS WELL AS ACROSS NORTHERN NEW ENGLAND....SELECTED STORM TOTAL SNOWFALL IN INCHES FROM 400 AM THU APR 12 THROUGH 400 PM EDT MON APR 16.........NEGAUNEE 6 NNWISHPEMING 5 NNW 18.5BOYNE FALLS 2 SW 17.0ELMIRA 17.0NWS MARQUETTE 16.7ELLSWORTH 16.0KEWEENAW BAY 1 SSW 16.0PAINESDALE 1 SSE 15.5BERGLAND 1 ESE 15.1REDRIDGE 2 E 15.0VANDERBILT 1 E 15.0EAST JORDAN 1 WSW 14.0NATIONAL MINE 5 SW 14.0GAYLORD 2 E 13.0...AMHERST 3 SEMIDDLE VILLAGETIGERTONSHIOCTONSOBIESKIIOLA 4 NSCANDINAVIASTEVENS POINT 6 NEWESTONKRAKOWLENA 4 NE 22.0SUAMICO 22.0APPLETON 21.2ASHWAUBENON/GREEN BAY NWS 20.6SELECTED STORM TOTAL SNOWFALL IN INCHES WHERE THE EVENT HAS ENDED......CEDAREDGE 10.5OURAY 10.1BERTHOUD FALLS 10.0PLACERVILLE 9.0RAND 8 SSE 9.0COLONA 5 SW 8.5RIDGEWAY 5.3 NNW 8.5BLACK FOREST 3.8 W 7.5CIMARRON 11.2 S 6.0......RUTHVEN 16.0LEDYARD 14.0ALGONA 2 S 13.0FOREST CITY 12.0HANLONTOWN 10.0PETERSON 10.0RODMAN 5 SSW 9.7SWEA CITY 4 WNW 9.5BADGER 3 NW 8.1GARNER 8.0NORTHWOOD 1 SW 6.9HOSPERS 1 N 6.8SIOUX CITY 6.5WESLEY 6.5...HENNAPIN 22.0FRIDLEY 20.0MINNEAPOLIS 2 NE 20.0MILAN 19.0BLOOMINGTON 18.0CURRIE 4 N 18.0MARSHALL 0.6 S 17.8CLARKFIELD 17.5LYND 2 SSW 17.5CHRISTIE 3 SE 17.0NEILLSVILLE 4 NNE 17.0PRAY 9 E 17.0CHANHASSEN NWS 16.7VICTORIA 1 SW 16.6BROWNTON 16.0CARVER 16.0GRANITE FALLS 16.0SOUTH ST. PAUL 15.0...BOZEMAN 11 NNEGRASS RANGE 14.0JBELT 6 SSW 12.0BMELSTONE 6 SE 10.0BRACKETT CREEK 10.0CONRAD 10.0GREAT FALLS 9.7CLOVER MEADOW 8.0GALLATIN GATEWAY 8.0SHOWER FALLS 8.0NEWPORT 14.0W VALENTINE 11.0POTTER 9 N 10.0SIDNEY 10.0CHADRON 9.0HARRISON 9 NE 8.0MONTROSE 12 SE 8.0OSHKOSH 10 NE 8.0...OKREEK 10 SSW 20.0WINNER 2 ESE 20.0HURON 1 NE 19.0CLEAR LAKE 18.0KENNEBEC 16.5HURON RGNL ARPT 15.6TEA 1 SE 15.0SIOUX FALLS 14.3BURKE 4 SW 14.1AMES 6 NE 14.0MADISON 14.0KADOKA 13.6ALTA 10.0BRIGHTON 10.0...ALTA 6 ENE 18.0AFTON 8 NE 12.0JACKSON 12.0BROOKS LAKE 9.0MORAN JNCTN 9.0YELLOWSTONESOUTH ENTRANCE 9.0JACKSON HOLE 8.0KEMMERER 36 N 8.0LUSK 10 N 7.0PAHASKA 4 WSW 7.0ALSO SEE SOME HUMONGOUS RAINFALL TOTALS AND WIND SPEEDS HERE