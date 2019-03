Social Media

Kondisi SMK Pelayaran di Tanjungsari pascabanjir. pic.twitter.com/h4CwWwYZIz — SAR Baron (@SARSATLINMAS) March 20, 2019



Banjir dan tanah longsor menghantam 21 titik di wilayah Bantul, Yogyakarta. Hal tersebut membuat banyak fasilitas rusak dan memaksa ribuan warga mengungsi ke posko-posko darurat. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun yang terluka. pic.twitter.com/s4ZeXYjQ66 — Aksi Cepat Tanggap (@ACTforHumanity) March 20, 2019



Update Banjir Bantul: Pencarian Korban Hilang Dilanjutkan . Tak hanya banjir, tingginya curah hujan yang terjadi pada Ahad (17/3) malam juga menyebabkan longsor di beberapa wilayah. Salah satunya Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. pic.twitter.com/lpwYoUYqGm — ACT Sulawesi Selatan (@ACT_SulSel) March 20, 2019



At least 5 people have died in Indonesia's Yogyakarta RegionThe local Disaster Mitigation Agency (BPBD) said that the all administrative areas of the region - Yogyakarta City and Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul and Sleman regencies - have been affected. Over 170 homes have been damaged, along with roads and electricity lines.The fatalities occurred after 2 landslides struck in areas of Bantul Regency. One person is reportedly still missing.