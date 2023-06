Fireball of May 29, 2023 (SPMN290523B, 3h32m00s±1s TUC)

Record: Estepa-Sevilla (Antonio J. Robles) and La Aparecida (Orihuela/Oriola, Alicante/Alacant, V. Cayuelas) video detection stations.You can read our thread on the SPMN Network Twitter with more images and videos . Absolute magnitude: -10±1Origin: North Ophiuchid (NOP)Observation range: Aragon, Castilla-La Mancha, Catalonia, Community of Madrid, Valencian Community, Balearic Islands, La Rioja and Region of Murcia.( Translated by Google)