What drugs affect glucose levels? Many can, including steroids, anxiety and depression medications, statins, beta-blockers, some acne & asthma medications.Knowing the drugs that can affect blood glucose levels is essential in properly caring for your diabetes patients. Some medicines raise blood sugar in patients while others might lower their levels. However, not all drugs affect patients the same way.390 Drugs that can Affect Blood Glucose Levels is also available as a downloadable PDF:Abacavir (Ziagen®)Abacavir + lamivudine,zidovudine (Trizivir®)Abacavir + dolutegravir + lamivudine (Triumeq®)Abiraterone (Zytiga®)Acetazolamide (Diamox®)Acitretin (Soriatane®)Aletinib (Alecensa®)Albuterol (Ventolin®, Proventil®)Albuterol + ipratropium (Combivent®)Aliskiren + amlodipine + hydrochlorothiazide (Amturnide®)Aliskiren + amlodipine (Tekamlo®)Ammonium chlorideAmphotericin B (Amphocin®, Fungizone®)Amphotericin B lipid formulations IV (Abelcet®)Amprenavir (Agenerase®)Anidulafungin (Eraxis®)Aripiprazole (Abilify®)Arsenic trioxide (Trisenox®)Asparaginase (Elspar®, Erwinaze®)Atazanavir (Reyataz ®)Atazanavir + cobistat (Evotaz®)Atenolol + chlorthalidone (Tenoretic®)Atorvastatin (Lipitor®)Atovaquone (Mepron®)Baclofen (Lioresal®)Belatacept (Nulojix®)Benazepril + hydrochlorothiazide (Lotension®)Betamethasone topical (Alphatrex®, Betatrex®, Beta-Val®, Diprolene®, Diprolene®AF, Diprolene® Lotion, Luxiq®, Maxivate®)Betamethasone +clotrimazole (Lotrisone® topical)Betaxolol Betoptic® eyedrops, (Kerlone® oral)Bexarotene (Targretin®)Bicalutamide (Casodex®)Bisoprolol + hydrochlorothiazide (Ziac®)Brentuximab vedotin (Adcetris®)Budesonide (Uceris®)Bumetanide (Bumex®)Caffeine (Caffeine in moderation may actually be beneficial in diabetes but in large amounts can raise blood sugar.)Calcipotriene + betamethasone (Enstillar®)Candesartan + hydrochlorothiazide (Atacand HCT®)Captopril + hydrochlorothiazide (Capozide®)Carfilzomib (Kyprolis®)Carteolol (Cartrol® oral, Occupress® eyedrops)Carvedilol (Coreg®)Ceftaroline (Teflaro®)Ceftozolane + tazobactam (Zerbaxa)Chlorothiazide (Diuril®)Chlorthalidone (Chlorthalidone Tablets®, Clorpres®, Tenoretic®, Thalitone®)Choline salicylate (Numerous tradenames of aspirin formulations; check label)Choline salicylate + magnesium salicylate (CMT®, Tricosal®, Trilisate®)Clobetasol (Clobevate®, Cormax®, Cormax® Scalp Application, Embeline® E, Olux®, Temovate®, Temovate® E, Temovate® Scalp Application)Clozapine (Clozaril®, FazaClo®)Conjugated estrogens (Estrace®, Estring®, Femring®, Premarin®, Vagifem®,Cenestin®, Enjuvia®, Estrace®, Femtrace®, Gynodiol®, Menest®, Ogen®)Conjugated estrogens + bazedoxifene (Duavee®)Conjugated estrogens + medroxyprogesterone (Premphase®, Prempro®)Corticosteroids (Numerous tradenames; check label)CorticotropinCortisone (Numerous tradenames; check label)Cyclosporine (Sandimmune®, Neoral®, Gengraf®)Dabrafenib (Tafiniar®)Daclizumab (Zenapax®)Darunavir + cobistat (Prezcobix®)Decitabine (Dacogen®)Desonide (DesOwen®, Tridesilon®)Desoximetasone (Topicort®)Dexamethasone (Adrenocot®, Dalalone®, Decadron®, Decaject®, Dekasol®,Dexacort®, Dexasone®, Dexim®, Dexone®,Hexadrol®, Medidex®,Primethasone®, Solurex®, Dexamethasone Intensol®)Dextromethorphan + promethazine (Phenergan® with Dextromethorphan, Phen- TussDM®)Diazoxide (Proglycem®)Dinutuximab (Unituxin®)Dolutegravir (Tivicay®)Empagliflozin + metformin (Synjardy®)Enalapril + hydrochlorothiazide (Vaseretic®)Encainide (Enkaid®)Ephedrine and Guaifenesin (Primatene ® tablets, otc - this medication includes ephedrine and guaifenesin. Guaifenesin is not responsible for hyperglycemia ) Epinephrine (EpiPen ®, EpiPen® Jr, Primatene® Mist, otc)Esterified estrogens, estrone, estropipateEsterified estrogens + methyltestosterone (Estratest®)Estradiol, ethinyl estradiol (Alora®, Climara®, Congest®, Delestrogen®, Depo-Estradiol®, Depogen®, Estinyl®, Estrace®, Estraderm®, Estragyn 5®,Estragyn LA 5®, Estrasorb®, EstroGel®, Estro-L.A.®, Gynodiol®, Kestrone-5®, Neo-Estrone®, Menest®, Menostar®, Ogen .625®, Ogen®, Ortho-Est®, Premarin®, Valergen®, Vivelle®, Vivelle-Dot®)Estradiol + norethindrone (Activella®)Estradiol + norgestimate (Prefest®)Estramustine (Emcyt®)Ethacrynic acid (Edecrin®, Sodium Edecrin®)Everolimus (Afinitor®, Zortress®)Everolimus (Zortress®)Ezetimibe, Atorvastatin (Liptruzet®)Fidaxomicin (Dificid®)Fluticasone (Arnuity Ellipta®)Fluticasone + vilanterol (Breo Elipta®)Fluoxetine (Prozac®, Sarafem®)Flurandrenolide (Cordran®, Cordran® SP, Cordran® Tape)Formoterol (Foradil® Aerolizer® Inhaler)Fosamprenavir (Lexiva ®)Fosinopril + hydrochlorothiazide (Monopril HCT®)Furosemide (Lasix®)Gabapentin (Gralise®, Horizant®)Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®)Glucosamine (Possible increase in insulin resistance; more likely with intravenous use)Glycopyrrolate (Cuvposa®)Hydrochlorothiazide (Aldactazide®, Aldoril®, Capozide®, Dyazide®, HydroDIURIL®, Inderide®, Lopressor® HCT, Maxzide®,Microzide®, Moduretic®, Timolide®, Vaseretic®)Hydrochlorothiazide + irbesartan (Avalide®)Hydrochlorothiazide + lisinopril (Prinzide®, Zestoretic®)Hydrochlorothiazide + losartan (Hyzaar®)Hydrochlorothiazide + metoprolol (Lopressor HCT®)Hydrochlorothiazide + moexipril (Uniretic®)Hydrochlorothiazide + quinapril (Accuretic®, Quinaretic®)Hydrochlorothiazide + telmisartan (Micardis HCT®)Hydrochlorothiazide + valsartan (Diovan HCT®)Hydrocortisone (Numerous trade names of topical hydrocortisone formulations; check label)Indacaterol (Arcapta®)Indapamide (Lozol®)Indinavir (Crixivan®)Interferon alfa-2a (Roferon-A®)Interferon alfa-2b (Intron-A®)Interferon alfa-2b + ribavirin (Rebetron®)Interferon alfa-n1 (Alferon-N®)Irinotecan (Camptosar®)Isoniazid (Laniazid®, Nydrazid®)Isotretinoin (Accutane®)Liothyronine (Cytomel®)Lamivudine (Epivir®, Epivir-HBV®)Levalbuterol (Xoponex®, Xopenex HFA®)Levonorgestrel (Plan B®, Norplant System®)Levothyroxine (Synthroid®, Levoxyl®)Lopinavir + ritonavir (Kaletra®)Lucinactant (Surfaxin®)Lurasidone (Latuda®)Magnesium salicylate (Bayer Select® Backache Pain Formula, Doans® Pills,Mobidin®, Nuprin® Backache Caplet)Medroxyprogesterone (Provera®, Depo-Provera®)Megestrol (Megace®)Methylprednisolone (A-methaPred®, ADD-Vantage®, Depo-Medrol®, Medrol®,Medrol® Dosepak, Meprolone® Unipak, Solu-Medrol®)Metolazone (Zaroxolyn®, Mykrox®)Metoprolol (Lopressor®, Lopressor® HCT, Toprol XL®)Modafinil (Provigil®)Momentasone furoate + formoterol fumarate dihydrate (Dulera®)Moxifloxacin (Avelox®, Avelox® I.V.)Mycophenolate (CellCept®)Nadolol (Corgard®)Nelfinavir (Viracept®)Netupitant + palonosetron (Akynzo®)Niacin, niacinamide (Niacor®, Niaspan®, Nicolar®, Nicotinex®, Slo-Niacin®)Nilotinib (Tasigna®)Nilutamide (Nilandron®)Nitric oxide (INOmax®)Nivolumab (Opdivo®)Norethindrone (Aygestin®, Nor-QD®, Micronor®)Norgestrel (Orvette®)Nystatin (Mycostatin®, Nystat-Rx®, Nystop®, Pedi-Dri®)Nystatin + triamcinolone (Dermacomb®, Myco II®, Mycobiotic II®, Mycogen II®,Mycolog II®, Myco-Triacet II®, Mykacet®, Mykacet II®, Mytrex®, Tristatin II®)Octreotide (Sandostatin®, Sandostatin LAR®)Olanzapine (Zyprexa®)Olaparib (Lynparza®)Olmesartan + amlodipine + hydrochlorothiazide (Tribenzor®)Oxybutynin (Anturol®)Oxycodone (Oxecta®)Panobinostat (Farydak®)Pantoprazole (Protonix®, Protonix® I.V.)Pegaspargase (Oncaspar®)Peginterferon alfa-2b (PEG-Intron®, Sylatron®)Pembrolizumab (Keytrenda®)Pentamidine (Pentam 300®)Peramivir (Rapivab®)Perindopril + amlodipine (Prestalia®)Phenylephrine* (Sudafed PE®, and others)Phenytoin (Dilantin®, Dilantin-125®, Dilantin Infatabs®, Dilantin Kapseals®, Phenytek®)Pomalidomide (Pomalyst®)Prednisolone (AK-Pred®,Blephamide®,Blephamide®,Liquifilm®,Econopred® Plus,Inflamase® Forte, Inflamase® Mild, Poly-Pred® Liquifilm®, Pred Forte®, PredMild®, Pred-G®, Pred-G® Liquifilm®, Delta Cortef®,Pediapred®,Prelone®)Prednisone (Prednisone Intensol®, Sterapred®, Sterapred® DS, Rayos DR®)Progesterone (Prometrium®)Pseudoephedrine* (Claritin D®, Sudafed®, and others)Quetiapine (Seroquel®)Risperidone (Risperdal®, Risperdal® M-TAB®)* There are many other OTC and prescription medications that contain pseudoephedrine and phenylephrine.Ritodrine (Yutopar®)Ritonavir (Norvir®)Rituximab (Rituxan®)Salmeterol (Serevent®, Serevent® Diskus®)Salsalate (Argesic®-SA, Disalcid®, Mono-Gesic®, Salflex®, Salsitab®)Saquinavir (Invirase®)Sodium oxybate (Xyrem®)Somatropin (Genotropin®, Genotropin Miniquick®, Humatrope®,Norditropin artridges®,Norditropin NordiFlex®,Nutropin®, Nutropin AQ®, Saizen®, Serostim®, Zorbtive®)Sonidegib (Odomzo®)Sotalol (Betapace®, Betapace AF®, Sorine®)Streptozocin (Zanosar®)Tacrolimus (Prograf®, Protopic®)Temsirolimus (Torisel®)Tesamorelin (Egrifta®)Thyroid (Armour Thyroid®, Naturethroid®)Tiotropium + Olodaterol (Stiolto Respimat®)Tipranavir (Aptivus®)Tolvaptan (Samsca®)Torsemide (Demadex®, Demadex Oral®)Trametinib (Mekinist®)Triamcinolone (Aristocort®, Aristospan®, Asthmacort®, Flutex®, Kenalog®, Tac®, Triacet®)Umeclidium + vilanterol (Anoro Ellipta®)Ursodeoxycholic acid, ursodiol (Actigall®, Urso®)Valproic acid, divalproex sodium (Depacon®, Depakene®, Depakene® Syrup,Depakote®, Depakote® ER,Depakote® Sprinkle)Vitamin C (Ascorbic acid, Ascorbate) Vitamin E (Tocopherol, Tocotrienol)Ziprasidone (Geodone®)Zolpidem (Intermezzo®)Abliglutide (Tanzeum®)Acebutolol (Sectral®)Acetohexamide (Dymelor®)Albiglutide (Tanzeum®)AlcoholAloe - Oral Herbal Supplement, especially if taken with other agents such as glyburide, glipizide, nateglinide, repaglinide, glimepiride, or insulin.Alogliptin (Nesina®)Alogliptin/pioglitazone (Oseni®)Alogliptin/metformin (Kazano®)Amphotericin B (Ambisome®, Amphocin®, Fungizone Intravenous® Amphotec®, Abelcet®)Amphotericin B lipid formulations (Abelcet®, AmBisome®)Aripiprazole (Aristada®)Asian Ginseng (Ginseng; Panax ginseng)Aspirin (Numerous tradenames; check label)Aspirin + dipyridamole (Aggrenox®)Atenolol (Tenormin®, Tenoretic® containing atenolol & chlorthalidone)Betaxolol (Betoptic®, Betoptic S® eyedrops, Kerlone® oral)Bisoprolol (Zebeta®)Bisoprolol + hydrochlorothiazide (Ziac®)Brexpiprazole (Rexulti®)Bromocriptine (Cycloset®)Canagliflozin (Invokana®)Canagliflozin + metformin (Invokamet®)Chloramphenicol (Chloromycetin®)Chlorpropamide (Diabinese®)Choline salicylate (Acuprin 81®, Amigesic®, Anacin Caplets®, Anacin MaximumStrength®, Anacin Tablets®, Anaflex 750® Arthritis Pain, Ascriptin® Arthritis Pain)Choline salicylate + magnesium salicylate C (MT®, Tricosal®, Trilisate®)Chromium (Various tradenames; check label)Clarithromycin B (Biaxin® Filmtab®, Biaxin® Granules, Biaxin® XL, Filmtab, Biaxin® XL Pac, Prevpac®)Dalbavancin (Dalvance®)Dapagliflozin (Farxiga®)Dapagliflozin + Metformin (Xigduo XR®)Diazoxide (Proglycem®)Dicumarol (Coumadin®, Miradon®)Diltiazem (Cardizem®, Tiazac®)Disopyramide (Norpace®, Norpace® CR)Dorzolamide + timolol (Cosopt®)Doxepin (Silenor®)Dulaglutide (Trulicity®)Empagliflozin (Jardiance®)Empagliflozin/linagliptin (Glyxambi®)Ertugliflozin (Not FDA approved- Phase III clinical trials)Exenatide (Byetta®, Bydureon®)Fluoxetine (Prozac®, Sarafem®)Fosphenytoin (Cerebyx®, Dilantin®, Dilantin-125®, Dilantin Infatabs®, DilantinKapseals®, Mesantoin®, Peganone®,Phenytek®)Glimepiride (Amaryl®)Glimepiride and Rosiglitazone (Avandaryl®) Glipizide (Glucotrol®, Glucotrol XL®)Glipizide and Metformin (Metaglip®)Glucagon (GlucaGen®)Glyburide (Diabeta®, Glynase®, Micronase®,Glycron®)Glyburide + metformin (Glucovance®)Horse chestnut (Aesculus hippocastanum)Hydrochlorothiazide + metoprolol (Lopressor HCT®)Insulin (Lantus®, Levemir®, NPH®, Humulin®, Novolin®, Apidra®, Novolog®, Humalog®, Tresiba®, Afrezza®- inhaled, Abasaglar®, Ryzodeg®, Xultophy®- not FDA approved, Toujeo®, Locemia®- not FDA approved, V-go®)Interferon beta-1b (Betaseron®)Isavuconazonium (Cresemba®)ITCA 650®- Not FDA approvedLenvatinib (Lenvima®)Levofloxacin (Levaquin®, Levaquin® in Dextrose Injection Premix, Quixin®)Liraglutide (Victoza®, Saxenda®))Linagliptin (Tradjenta®)Linagliptin + metformin (Jentadueto®)Lixisenatide (Lyxumia®)- currently approved in EuropeLixisenatide/Glargine (LixiLan®)- Not FDA approvedLocaserin (Belviq®)Magnesium salicylate (Bayer Select® Backache Pain Formula, Doans® Pills,Mobidin®, Nuprin® Backache Caplet)Metformin (Fortamet®, Glucophage®, Glucophage XR®, Glumetza®, Riomet®)Metreleptin (Myalept®)Metoprolol (Lopressor®, Lopressor® HCT, Toprol XL®)Metreleptin (Myalept®)Mifepristone (Korlym®)Morphine (Kadian®, MS Contin®, MSIR®, Roxanol®)Nadolol (Corgard®)Nateglinide (Starlix®)Nifedipine (Adalat CC®, Procardia®, Afeditab ® CR)Nivolumab (Opdivo®)Octreotide (Sandostatin®, Sandostatin LAR® Depot) Oritavacin (Orbactiv®)Paloperidone (Invega®)Penicillamine (Cuprimine®, Depen®)Pentamidine (Nebupent®, Pentam 300®)Phenelzine (Nardil®)Phenytoin (Dilantin®, Dilantin-125®, Dilantin Infatabs®, Dilantin Kapseals®, Phenytek®) Pindolol (Visken®)Pioglitazone (Actos®) -( hypoglycemia usually only when in combination with other diabetic drugs such as sulfonylureas or insulin)Pioglitazone and Glimepiride (Duetact®) - the glimepiride component of this drug gives it the possibility of causing hypoglycemia alone or in combination with other diabetes medicines. This is more likely to occur when one skips a regular meal or when unusual physical activities occur.Pioglitazone and Metformin (Actoplus Met®,ActoPlus Met XR®)Pramlintide (Symlin®)Pregabalin (Lyrica®)Probenecid (Benemid®, Probalan®)Quinine (Quinamm®, Quindan®, Quiphile®, Q-vel®, Strema®)Quinupristin + dalfopristin (Synercid®)Repaglinide (Prandin®)Repaglinide and Metformin (PrandiMet®)Ritodrine (Yutopar®)Rituximab (Rituxan®)Rosiglitazone (Avandia®)Rosiglitazone and Metformin (Avandamet®)Rotigotine (Neupro®)Salicylates (Numerous tradenames of aspirin formulations; check label)Salsalate (Argesic®-SA, Disalcid®, Mono-Gesic®, Salflex®,Salsitab®)Saxagliptin (Onglyza®)Saxagliptin + metformin (Kombiglyze XR®)Selegiline (Eldepryl®)Semaglutide- Not FDA approved, phase III clinical trialsSitagliptin (Januvia®)Sitagliptin and Metformin HCL (Janumet®)Sodium ferric gluconate complex (Ferrlecit®)Somatropin (Genotropin®, Genotropin Miniquick®, Humatrope®, Norditropin cartridges®, Norditropin NordiFlex®, Nutropin, Nutropin AQ®, Saizen®, Serostim®, Zorbtive®)Sotalol (Betapace®, Betapace AF®, Sorine®)Streptozocin (Zanosar®)Sulfadiazine (Microsulfon®)Tacrolimus P (Prograf®, Protopic®)Tetracaine (Altacaine®, Tetcaine®, Pontocaine®)Theophylline (Theo-24®, Theo-Dur®, TheoCap®)Timolol (Timoptic®, Timoptic-XE®)Tolazamide (Tolinase®)Tolbutamide (Orinase®)Tranylcypromine (Parnate®)Varenicline (Chantix®)Verapamil (Calan®, Calan SR®, Isoptin SR®, Verelan®)Amphotericin B (Ambisome®, Amphocin®, Fungizone Intravenous® Amphotec®, Abelcet®)Amphotericin B lipid formulations (Abelcet®, AmBisome®)Avanafil (Stendra®)Axitinib (Inlyta®)Betaxolol Betoptic® eyedrops, (KERLONE® oral)Bisoprolol + hydrochlorothiazide (Ziac®)Choline salicylate (Numerous tradenames of aspirin formulations; check label)Choline salicylate + magnesium salicylate (CMT®, Tricosal®, Trilisate®)Ciprofloxacin (Otiprio®)Darunavir (Prezista®)Diazoxide (Proglycem®)Doxepin (Silenor®)Elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir (Stribild®)Emtricitabine + rilpivirine + tenofovir (Complera®)Fentanyl (Abstral®, Lazanda®, Subsys®)Fluoxetine (Prozac®, Sarafem®)Hydrochlorothiazide + metoprolol (Lopressor HCT®)Ivacaftor (Kalydeco®)Lanreotide acetate (Somatuline®)Lenalidomide (Revlimid®)Lithium (Eskalith®, Eskalith CR®, Lithobid®)Magnesium salicylate (Bayer Select® Backache Pain Formula, Doans® Pills,Mobidin®, Nuprin® Backache Caplet)Mecasermin (Increlex ®)Mecasermin Rinfabate (Iplex ®)Metoprolol (Lopressor®, Lopressor® HCT, Toprol XL®)Nadolol (Corgard®)Naproxen + esomeprazole (Vimovo®)Octreotide (Sandostatin®, Sandostatin LAR® Depot)Omacetaxine (Synribo®)Oxcarbazepine (Oxtellar XR®)Oxycodone + acetaminophen (Xartemis®)Pancrelipase (Ultresa®, Viokace®)Paroxetine (Brisdelle®)Pasireotide (Signifor®)Pazopanib (Votrient ®)Pentamidine (Nebupent®, Pentam 300®)Phenytoin (Dilantin®, Dilantin-125®, Dilantin Infatabs®, Dilantin Kapseals®, Phenytek®)PonatinibRifampin (Rifadin®, Rimactane®)Ritodrine (Yutopar®)Rituximab (Rituxan®)Salsalate (Argesic®-SA, Disalcid®, Mono-Gesic®, Salflex®,Salsitab®)Sitagliptin + simvastatin (Juvisync®)Sunitinib (Sutent®)Somatropin (Genotropin®, Genotropin Miniquick®, Humatrope®, Norditropin cartridges®, Norditropin NordiFlex®, Nutropin®, Nutropin AQ®, Saizen®, Serostim®, Zorbtive®)Sotalol (Betapace®, Betapace AF®, Sorine®)Streptozocin (Zanosar®)Sunitinib (Sutent®)Pancrelipase (Pancreaze®)Pasireotide (Signifor®)Pegloticase (Krystexxa®)Tacrolimus P (Prograf®, Protopic®)Testosterone gel (Fortesta®)Testosterone (Aveed®, Natesto®, Vogelxo®)Topiramate (Qudexy®)Vandetinib (Vandetinib®)Atenolol (Tenormin®, Tenoretic® containing Atenolol & Chlorthalidone)Carteolol (Cartrol® oral, Occupress® eyedrops)Carvedilol (Coreg®, Coreg® Tiltabs®)Clonidine (Duraclon®, Catapres®, Catapres-TTS-1®, Catapres-TTS-2®, CatapresTTS-3®)Metoprolol (Lopressor®, Lopressor® HCT, Toprol XL®)Nadolol (Corgard®)Nebivolol (Bystolic®)Pindolol (Visken®)Propranolol, Propranolol Hydrochloride, (Inderal®, Inderal LA®, Inderide®, Innopran® XL, Intensol®)Timolol (Timoptic®, Timoptic-XE®)________________* Recent research suggests that this may not occur._________________Because of the constantly changing nature of the U.S. prescription and OTC drug marketplace, this list may not reflect the full range of drugs that may impact blood glucose levels. The information contained in this document is intended as an educational aid only. It is not intended as medical advice for individual conditions or treatment. It is not a substitute for a medical exam, nor does it replace the need for services provided by medical professionals. Talk to your doctor, nurse or pharmacist before taking any prescription or over-the-counter drugs (including any herbal medicines or supplements) or following any treatment or regimen.