Ein weiteres, seit längerem aktives VShape Gewitter zwischen Savona und Genua. Weitere extreme Messwerte aus dem Hinterland. Die Station Rossiglione meldet um 15 Uhr eine 12 Std. Summe von 621 mm / Urbe etwas südlicher einen 1 Std. Wert 160 mm. — Andreas Hostettler (@wintimet) October 4, 2021

No casualties were reported. The hardest hit city in Liguria on Monday was Savona on the coast.Towns in the region's hilly interior also suffered flooding and landslides as some streams overflowed banks. A bridge collapsed in the town of Quiliano. And Italian news reports said the COVID-19 vaccine center in Campobasso was shut down as a precaution.The port city of Genoa shut schools and ordered the closure of parks and cemeteries. Rain let up at midday.Source: AP