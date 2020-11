Three M5+ earthquakes struck yesterday, Friday 13th November, within a few minutes of each other.From Volcano Discovery:Date & time:- 1 day 1 hours agoLocal time at epicenter: Friday, 13 Nov 8.12 pm (GMT +11)Magnitude: 5.6Depth: 10.0 kmEpicenter latitude / longitude: 52.954°S / 160.081°E ( Australia 2.Date & time:- 1 day 1 hours agoLocal time at epicenter: Friday, 13 Nov 1.13 am (GMT -8)Magnitude: 5.3Depth: 4.8 kmEpicenter latitude / longitude: 38.1693°N / 117.8533°W ( Nevada Nearest volcano: Long Valley (104 km / 65 mi)3.Date & time:- 1 day 1 hours agoLocal time at epicenter: Friday, 13 Nov 1.14 am (GMT -8)Magnitude: 5.2Depth: 23.9 kmEpicenter latitude / longitude: 36.32233°N / 117.57917°W ( California Nearest volcano: Coso (39 km / 24 mi)