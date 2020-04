© ANDMA



Social Media

در 24 ساعت گذشته سیلاب به مردم ولسوالی های هرات به ویژه #شیندند به شدت آسیب رسانده است.

در شرایط قرنطینه دولت باید فکری به حال این مردم بکند.@AhmadQasani pic.twitter.com/vTMDt6905n — Wahid Jazim (@WahidJazim32) March 25, 2020

دولت برای رسیدگی به آسیب‌های ناشی از رویدادهای طبیعی آمادگی دارد؛

بخش‌های از ولایت #تخار شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها بود و مسوولین اداره حفظ و مراقبت جاده‌ها با به کار گیری وسایط و کارکنان شان شاهراه تالقان-فرخار را با تلاش جدی بزودی باز کردند.#YesToDevelopment pic.twitter.com/0weKzSBW8g — Mahsa Khoshnood (@KhoshnoodMahsa) April 1, 2020

Disaster management authorities in Afghanistan report that flash flooding across the country has left at least 11 people dead and 15 injured.Afghanistan Natural Disaster Management Authority (ANDMA) said on 31 March that 11 people had died in flash flooding across the country. Fifteen people were injured, around 288 houses destroyed, 400 damaged, and about 500 hectares of land damaged.ANDMA reported they had distributed relief supplies to flood-hit areas of Takhar province (79 families) on 28 March and Shindand district in Herat Province (219 families) on 30 March. Local media reported damage to power supply infrastructure in Salang district, Parwan province.Heavy rain has affected parts of the country since 21 March. ANDMA issued flood warning information from 24 March. Afghanistan Meteorological Department warned of further heavy rain from 30 March, in particular in central provinces.