© RAK



Social Media

امتلاء سد "وادي البيح" المبني في عام 1982 في #رأس_الخيمة خلال الحالة الجوية السابقة. هذا وقد سجل وادي شحة "رأس الخيمة" رقماً قياسياً خلال هذه الحالة 247.4 ملم، حيث كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال السنوات السابقة 189.8 ملم في رزين عام 2003 #المركز_الوطني_للأرصاد#أمطار_الخير pic.twitter.com/nK93SsEZjO — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 15, 2019



Police and emergency services rescued hundreds of people during a storm 13 to 14 April, 2019, which caused major flash flooding in Ras Al Khaimah, the northernmost emirate of the United Arab Emirates.Local media said that Ras Al Khaimah police announced on Monday that the total number of people rescued in the weekend's flooding reached 702, with 20 families provided hotel accommodation after their homes suffered flood damage.Over 3,000 calls for assistance were made during the storm and hundreds of vehicles have been reportedly damaged. No fatalities have been reported however.The country's National Centre of Meteorology (NCM) reported that